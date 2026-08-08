Isuzu Perkuat Aftersales, Jaga Uptime Armada Pelanggan
jpnn.com, JAKARTA - GIIAS 2026 menjadi momentum PT. Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) mempertegas peran layanan purnajual sebagai bagian penting dari keberlangsungan bisnis pelanggan.
Bagi sektor transportasi, logistik, distribusi hingga pertambangan dan perkebunan, kendaraan yang terus beroperasi menjadi salah satu kunci produktivitas.
Oleh karena itu, Isuzu tidak hanya mengandalkan layanan servis saat kendaraan bermasalah.
Berbagai solusi aftersales disiapkan untuk mencegah downtime, sekaligus membantu pelanggan menekan biaya operasional.
“Layanan purnajual bukan sekadar memberikan servis ketika kendaraan mengalami kendala, tetapi menjadi bagian dari solusi bisnis pelanggan."
"Fokus kami adalah menjaga uptime kendaraan agar operasional tetap berjalan optimal,” ujar Business Solutions Director PT. Isuzu Astra Motor Indonesia, Anjar Rosjadi.
Pendekatan tersebut diwujudkan melalui sejumlah layanan proaktif, mulai dari Free Service hingga dua tahun, Free Spare Part hingga Rp8 juta atau Free Tire untuk pembelian Isuzu GIGA.
Lalu, ada Isuzu Health Report, Vehicle Inspection, hingga layanan Manpower On-Site yang menempatkan mekanik langsung di lokasi operasional pelanggan.
Berbagai solusi aftersales dari Isuzu disiapkan untuk mencegah downtime, sekaligus membantu pelanggan menekan biaya operasional.
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