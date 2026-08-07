Isuzu Traga Tampil Beda di GIIAS 2026, Kini Jadi Salon Berjalan

jpnn.com, KOTA TANGERANG - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) bersama Karoseri Delima Mandiri dan Putri melakukan kolaborasi dengan menghadirkan Isuzu Traga Putri Salon Studio di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Kehadiran kendaraan niaga ringan itu mencuri perhatian publik karena disulap menjadi salon berjalan.

Dengan hadirnya mobil konsep itu bisa membuka peluang bisnis baru bagi pelaku usaha salon di Indonesia.

Communication Management Department Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Puti Annisa Moeloek mengatakan kebutuhan pelaku usaha saat ini semakin beragam sehingga membutuhkan kendaraan niaga yang mampu beradaptasi dengan model bisnis yang terus berkembang.

Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan beragam, kolaborasi bisa menjadi salah satu cara untuk menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan zaman.

"Melalui kolaborasi bersama Delima Mandiri dan ParagonCorp melalui brand Putri, kami ingin menunjukkan inovasi dapat lahir dari sinergi lintas industri. Isuzu Traga Salon Studio menjadi contoh bagaimana kendaraan niaga dapat dikembangkan menjadi ruang usaha yang fungsional, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha," ungkap Puti Annisa dalam ajang talk show bertajuk 'Driving Business Beyond Mobility: The Collaboration Between Commercial Vehicles, Beauty Industry, and Coachbuilding Innovation" pada Kamis (6/8).

Dia menjelaskan pemilihan Isuzu Traga untuk mendukung pelaku usah itu karena memiliki karakter yang sesuai untuk berbagai kebutuhan modifikasi karoseri.

Memikikidimensi kabin dan area belakang yang luas, kendaraan itu memberikan keleluasaan dalam merancang ruang kerja yang fungsional tanpa mengurangi kenyamanan maupun keamanan selama operasional.