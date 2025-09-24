ISWMP Ajak Masyarakat di Tuban Jaga Lingkungan dengan Mulai Memilah Sampah dari Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project (ISWMP) melalui tim Penguatan Peran Aktif Masyarakat (PPAM) terus mengkampanyekan pemilahan sampah sejak dari rumah.

Kali ini, tim memilih RT 8 RW 4, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban. Ketua RT 8 Hery Kurniawan menjadi motor penggerak perubahan perilaku warganya.

Memiliki latar belakang di bidang manajemen lingkungan dan pengalaman panjang bekerja di PT Semen Indonesia, Hery memahami betul tantangan sekaligus peluang dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Pengalamannya berinteraksi dengan berbagai komunitas lokal membentuk visi bahwa masalah sampah bukan hanya urusan teknis, tetapi persoalan edukasi dan budaya.

Dia pun menerapkan pendekatan ekopedagogi-metode pembelajaran yang menggabungkan pengetahuan lingkungan dengan praktik nyata—untuk memberdayakan warga di lingkungannya.

Di bawah kepemimpinannya, rapat bulanan RT bukan lagi sekadar forum administrasi, melainkan ruang belajar dan diskusi bersama.

Hery rutin melakukan edukasi dari rumah ke rumah, membimbing warga memilah sampah, mengolah limbah organik menjadi kompos, dan memanfaatkan lahan sempit untuk menanam sayuran.

Dia juga menggagas pembangunan fasilitas komunal seperti kolam ikan yang memanfaatkan air sisa rumah tangga, serta komposter skala RT untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk bagi kebun warga.