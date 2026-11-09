Isyana Bagoes Oka Juga Mundur dari PSI, Kaesang Angkat Bicara

jpnn.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menerima pengunduran diri tiga kadernya, yakni Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (9/11/2026).

"DPP PSI menyatakan menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PSI, Isyana Bagoes Oka dari jabatan Wakil Ketua Umum DPP PSI serta Giring Ganesha," kata Kaesang.

DPP PSI menilai tugas pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun partai.

"Kami berpandangan bahwa tugas-tugas pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan golongan maupun partai," ujar Kaesang.

Atas keputusan itu, DPP PSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ketiganya atas dedikasi dan kontribusi selama mengabdi di partai.

Dia juga mendoakan agar Raja Juli, Isyana, dan Giring dapat semakin fokus menjalankan tugas-tugas kenegaraan serta memberikan pengabdian terbaik bagi rakyat Indonesia.

Pernyataan resmi tersebut menjadi penegasan sikap DPP PSI atas pengunduran diri ketiga kadernya dari jajaran kepengurusan maupun keanggotaan partai.(Ant/JPNN)