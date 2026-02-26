Isyana Sarasvati Sampaikan Klarifikasi, Bantah Terima Beasiswa LPDP

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Isyana Sarasvati menyampaikan klarifikasi setelah dirinya dikabarkan sebagai alumni penerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Melalui akun miliknya di Instagram Story, dia membantah kabar yang beredar di media sosial tersebut.

“Halo teman-teman, saya ingin meluruskan pemberitaan yang kurang tepat mengenai saya sebagai penerima beasiswa LPDP,” ungkap Isyana Sarasvati, Rabu (25/2).

Musikus berusia 32 tahun itu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima dana beasiswa LPDP.

“Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah menerima beasiswa LPDP,” sambung Isyana Sarasvati.

Atas dasar itu, Isyana Sarasvati berharap media maupun netizen agar lebih teliti dalam menyampaikan informasi.

Menurutnya, sebuah informasi yang disebarluaskan harus dengan akurasi yang tepat.

“Semoga ke depannya media dapat lebih bijak dalam menyampaikan informasi. Memastikan akurasi informasi sebelum mempublikasikannya. Terima kasih atas pengertiannya," tutup Isyana Sarasvati.