Isyana/Rinjani Kaget Tembus Kejuaraan Dunia 2026, Tak Sabar Rasakan Atmosfernya

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine masih tidak menyangka mendapatkan kesempatan berlaga di BWF World Championships 2026.

Ganda putri ranking 32 dunia itu menyebut kesempatan berlaga di ajang tersebut menjadi pengalaman berharga yang sudah tidak sabar untuk dirasakan.

Terlebih ajang Kejuaraan Dunia merupakan salah satu ajang bergengsi yang mempertemukan para pemain terbaik dunia.

“Kaget banget pastinya, tidak menyangka bisa main di Kejuaraan Dunia tahun ini. Kami tidak sabar untuk merasakan atmosfernya,” timpal Isyana.

Ganda putri asal klub PB Djarum itu bertekad menjadikan tampil pada Kejuaraan Dunia untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan terbaik.

Peraih medali perunggu BWF World Junior Championships edisi 2024 itu menilai pengalaman tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan permainannya.

“Kami mau ambil pelajaran dan pengalaman yang banyak di Kejuaraan Dunia ini. Harapannya bisa memberikan permainan terbaik dan hasil terbaik juga,” ujar Isyana.

Pada ajang BWF World Championships 2026 tercatat sektor ganda putri menurunkan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dan Rachel Allessya Rose / Febi Setianingrum.