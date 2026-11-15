Isyana/Rinjani Selamatkan Wajah Indonesia di Kaohsiung Masters 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ganda putri Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine menjadi juara pada ajang Kaohsiung Masters 2026.

Berlaga di Kaohsiung Arena, Taiwan, Minggu (15/11) ganda putri ranking 31 dunia itu menang dengan skor 21-15, 21-15 melawan wakil Malaysia Ong Xin Yee/Carmen Ting.

Gelar juara ini sejatinya menjadi motivasi untuk pasangan asal klub PB Djarum tersebut.?

Tercatat sebelumnya di hadapan publik sendiri pasangan Hira/Rinjani menjadi juara pada Indonesia Masters 2026 Super 100 di Kudus.

“Setelah dua kali juara Super 100 tahun ini, pastinya kami pengin bersaing di level yang lebih tinggi," ujar Hira -sapaan akrab Syahira-.

Kegemilangan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine tidak diikuti Mutiara Ayu Puspitasari.

Tunggal putri asal PB Djarum itu harus puas menjadi runner up seusai menyerah dari wakil tuan rumah Yuan Chi Liao dengan skor 15-21, 13-21.

Taiwan tercatat mendominasi turnamen Kaohsiung Masters 2026 dengan membawa pulang tiga gelar juara.