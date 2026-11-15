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Isyana/Rinjani Selamatkan Wajah Indonesia di Kaohsiung Masters 2026

Isyana/Rinjani Selamatkan Wajah Indonesia di Kaohsiung Masters 2026
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Pasangan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine seusai menjadi juara ajang Kaohsiung Masters 2026 di Kaohsiung Arena, Taiwan, Minggu (15/11). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com, JAKARTA - Ganda putri Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine menjadi juara pada ajang Kaohsiung Masters 2026.

Berlaga di Kaohsiung Arena, Taiwan, Minggu (15/11) ganda putri ranking 31 dunia itu menang dengan skor 21-15, 21-15 melawan wakil Malaysia Ong Xin Yee/Carmen Ting.

Gelar juara ini sejatinya menjadi motivasi untuk pasangan asal klub PB Djarum tersebut.?

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Tercatat sebelumnya di hadapan publik sendiri pasangan Hira/Rinjani menjadi juara pada Indonesia Masters 2026 Super 100 di Kudus.

“Setelah dua kali juara Super 100 tahun ini, pastinya kami pengin bersaing di level yang lebih tinggi," ujar Hira -sapaan akrab Syahira-.

Kegemilangan Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine tidak diikuti Mutiara Ayu Puspitasari.

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Tunggal putri asal PB Djarum itu harus puas menjadi runner up seusai menyerah dari wakil tuan rumah Yuan Chi Liao dengan skor 15-21, 13-21.

Taiwan tercatat mendominasi turnamen Kaohsiung Masters 2026 dengan membawa pulang tiga gelar juara.

Pebulu tangkis Indonesia bawa pulang satu gelar dari Kaohsiung Masters 2026 seusai Isyana Syahira Meida/Rinjani Kwinnara Nastine menjadi juara.

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