JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Isyarat dari Pelatih Persija Jakarta, Shayne Pattynama Akan Langsung Debut?

Isyarat dari Pelatih Persija Jakarta, Shayne Pattynama Akan Langsung Debut?
Shayne Pattynama saat menjalani sesi latihan dengan Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Pemain anyar Persija Jakarta Shayne Pattynama telah beragabung dalam sesi latihan tim.

Full back Timnas Indonesia itu sudah masuk dalam pantauan tim pelatih menjelang putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Shayne menjadi satu dari empat rekrutan anyar Persija yang didatangkan untuk memperdalam skuad Macan Kemayoran.

Tiga nama lainnya adalah Fajar Fathurrahman, Alaeddine Ajaraie, dan Paulo Ricardo.

Dari keempat pemain tersebut, Shayne merupakan nama terakhir yang diperkenalkan secara resmi.

Pelatih Persija Mauricio Souza menilai kondisi fisik Shayne berada dalam level yang cukup baik.

Dia menyebut eks penggawa Buriram United itu telah beradaptasi dengan program latihan dan tinggal menunggu penilaian lanjutan sebelum diputuskan tampil di pertandingan resmi.

"Kondisinya baik. Dia sudah berlatih. Sekarang kami akan menilai dari hari ke hari bagaimana perkembangannya."

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza terus memantau kondisi pemain anyar Shayne Pattynama.

