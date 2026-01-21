Isyarat Halus Bojan Hodak soal Bursa Transfer Persib Bandung

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memberi sinyal bahwa pergerakan di bursa transfer bukan hal yang tertutup bagi timnya.

Persib tetap membuka ruang evaluasi terhadap komposisi skuad meski saat ini sedang memimpin klasemen sementara BRI Super League.

Menurut Hodak, perubahan besar sebenarnya sudah dilakukan sejak awal musim.

Baca Juga: Alfeandra Dewangga Buka Suara soal Rumor Pemain Baru Persib Bandung

Saat ini, hanya ada segelintir pemain yang performanya dinilai belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi tim pelatih.

"Di awal musim kami sudah melakukan banyak penyesuaian."

"Sekarang mungkin hanya satu atau dua pemain yang belum sesuai dengan apa yang kami harapkan, sehingga kemungkinan ada sedikit perubahan," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Posisi Persib sebagai pemuncak klasemen membuat setiap rumor transfer yang mengaitkan Maung Bandung langsung menjadi sorotan.

Dua sosok yang ramai diperbincangkan ialah Federico Barba dan Layvin Kurzawa.