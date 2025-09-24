Italia Bayar Utang kepada Belgia dengan Cara yang Kejam

jpnn.com - PASAY CITY – Si juara bertahan, Italia, menjadi tim pertama yang menembus semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 di Filipina.

Italia melakukannya dengan cara yang luar biasa. Melakoni perempat final melawan Belgia di Mall of Asia Arena, Pasay City, Manila, Rabu (24/9) sore WIB, Italia menang telak 3-0.

Simone Giannelli dan kawan-kawan melunasi utang. Sebelumnya, di penyisihan Grup F, Italia kalah 2-3 dari Belgia, yang membuat mereka harus menjadi runner up grup.

Italia membayar utang dengan cara yang kejam di 8 Besar.

Tak terlihat tanda-tanda kekalahan di penyisihan grup. Italia bermain all out, kejam, menghancurkan Belgia di setiap setnya 25-13, 25-18, 25-18.

“Mereka menunjukkan kelasnya. Mereka beraksi di servis, blok, variasi serangan. Semua bisa melihat,” tutur Pelatih Belgia Emanuele Zanini.

Middle blocker Roberto Russso menjadi penyumbang poin terbanyak buat Italia.

“Kami menikmati pertandingan. Kami kalah di pul, tetapi ini fase yang berbeda. Saya merasa semuanya lebih siap,” ujar Russo.