Italia Gagal Melaju ke Piala Dunia, Presiden FIGC Mundur
jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Italia gagal melaju ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko.
Timnas Italia dipastikan gagal tampil pada putaran final Piala Dunia 2026 setelah disingkirkan Bosnia-Herzegovina pada final play-off Kualifikasi zona Eropa melalui adu tendangan penalti.
Ini merupakan kegagalan ketiga beruntun bagi Italia untuk melaju ke putaran final Piala Dunia setelah sebelumnya tak bisa mentas pada edisi 2018 dan 2022.
Presiden Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) Gabriele Gravina mengundurkan diri dari jabatannya setelah Timnas Italia gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026.
Dikutip dari laman resmi federasi, Jumat, Gravina mengumumkan hal tersebut pada pertemuan yang berlangsung di markas besar FIGC di Roma, Kamis waktu setempat.
Gravina menyampaikan pengunduran dirinya di hadapan beberapa perwakilan kompetisi seperti dari Serie A Ezio Maria Simonelli dan Serie B Paolo Bedin.
Selama pertemuan, Gravina juga berterima kasih kepada badan-badan federasi atas dukungan yang telah mereka tunjukkan secara publik dan pribadi.
Dia juga memberitahukan bersedia hadir pada 8 April di hadapan Komite VII Bidang Kebudayaan, Sains, dan Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaporkan keadaan sepak bola Italia.
