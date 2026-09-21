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Italia Godok Aturan Larang Burkak dan Hijab di Sekolah

Italia Godok Aturan Larang Burkak dan Hijab di Sekolah
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Muslimat mengenakan burka. Foto/ilustrasi: Puspa Perwitasari/Antara

jpnn.com, ROMA - Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Minggu (20/9), mengatakan bahwa Italia sedang mempersiapkan langkah kebijakan untuk membatasi jumlah siswa asing di sekolah serta melarang penggunaan burkak dan hijab di lingkungan sekolah.

"Anak-anak Italia tidak boleh merasa seperti kelompok minoritas di dalam kelas," kata Meloni dalam acara Fenix, sebuah festival pemuda nasional yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan dari partainya, Brothers of Italy (FdI).

"Sungguh tidak masuk akal jika ruang kelas Italia, anak-anak Italia merasa terpojok karena mereka menjadi kelompok minoritas. Hal itu tidak bisa dibiarkan," tambahnya, sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Berita ANSA.

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Dia lebih lanjut menyatakan bahwa pemerintahannya akan melarang penggunaan burkak dan hijab di sekolah.

Meloni juga mengatakan bahwa orang tua dari siswa asing yang kesulitan beradaptasi dengan sistem sekolah akan diwajibkan untuk mempelajari bahasa Italia.

Menurut Meloni, langkah kebijakan itu diperkirakan akan segera diajukan ke Dewan Menteri. (ant/dil/jpnn)

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PM Meloni akan melarang hijab dan burkak lantaran merasa anak-anak Italia tidak boleh merasa seperti kelompok minoritas di dalam kelas


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA
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