Italia Jadi Tim Pertama Masuk Semifinal VNL 2026 Wanita
jpnn.com - MACAO – Petahana Italia tak menemui kesulitan berarti masuk ke semifinal Volleyball Nations League atau VNL 2026.
Pada perempat final di Macao, China, Rabu (22/7) sore WIB, Italia menang dari Belanda.
Italia mengalahkan Belanda 3-0 (25-21, 25-16, 25-16).
Outside hitter Italia Ekaterina Antropova menjadi pencetak angka terbanyak dengan 15 poin.
"Kami datang ke sini dengan percaya diri, karena merasa telah melakukan yang terbaik saat latihan. Ya, kami ke semifinal, ini sangat menyenangkan," tutur Antropova kepada awak VBTV.
Di semifinal, Italia akan berhadapan dengan pemenang perempat final Brasil vs Jepang.
Laga Brasil vs Jepang akan hadir hari ini mulai pukul 18.30 WIB.
Sementara itu, perempat final lainnya yang digelar besok, mempertemukan Turki vs Kanada dan Amerika Serikat vs China. (vw/jpnn)
Juara bertahan Italia akan berhadapan dengan Brasil atau Jepang di semifinal VNL 2026.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
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