Italia vs Norwegia, Gattuso Pastikan Gli Azzurri Tanpa Tonali & Calafiori

JAKARTA - Italia akan berhadapan dengan Norwegia pada laga terakhir Kualifikasi Piala Dunia 2026 di San Siro, Senin dini hari WIB.

Italia hampir pasti finis sebagai runner-up grup dan melaju ke play-off, kecuali menang sembilan gol atas Norwegia yang belum terkalahkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pelatih Timnas Italia Gennaro Gattuso memastikan Gli Azzurri tidak akan diperkuat Sandro Tonali dan Riccardo Calafiori.

Gattuso menyebut kedua pemain itu harus menonton pertandingan dari tribun.

Gattuso dalam konferensi pers pralaga menyatakan Calafiori belum pulih sepenuhnya dan tidak cukup fit untuk tampil.

“Calafiori out, kemarin dia sudah mencoba,” ujar Gattuso seperti dikutip Football Italia pada Minggu (16/11).

Tonali juga tidak akan diturunkan meski sedang tak mengalami masalah fisik.

Gattuso menyatakan keputusan itu diambil untuk menghindari risiko hukuman akumulasi kartu yang dapat membuat gelandang itu absen pada babak play-off.