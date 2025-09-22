Italjet Dragster 700 Twin Mengaspal di Imola, Hadir Premium Edition Lebih Eksklusif
jpnn.com - Italjet Dragster 700 Twin dengan mesin radikal 692cc twin cylinder bertenaga 68 Hp akhirnya mengaspal di Sirkuit Imola.
Dengan kekuatan tersebut Dragster 700 Twin pun patut menyandang titel superscooter bergaya Italia.
Mesin twin-cylinder 692 cc berpendingin cairan dipadukan dengan transmisi manual 6-percepatan dengan kopling basah dan penggerak rantai.
Di pasar Italia, Italjet juga menyediakan versi 35 kW dengan homologasi untuk pengendara pemegang lisensi A2.
Tidak itu saja, setelah sukses dengan Limited Edition, Dragster 700 Twin Premium Edition dengan spesifikasi lebih eksklusif menambah pilihan bagi penggemarnya.
Edisi khusus dilengkapi suspensi Marzocchi, sistem pengereman Brembo, knalpot sport Akrapovi?, serta sistem kamera terintegrasi.
Dua pilihan livery ditawarkan mencakup Black/Yellow dan Red/White/Anthracite.
Italjet Dragster 700 Twin ditopang rangka teralis (trellis) baja high-strength yang ringan.
Italjet Dragster 700 Twin dengan mesin radikal 692cc twin cylinder bertenaga 68 Hp akhirnya mengaspal di Sirkuit Imola.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Italjet Dragster 125 Terbaru Tampil Radikal dengan Warna Bodi Eksentrik
- Italjet Dragster Gresini Racing Limited Edition, Gahar!
- Italjet Dragster 559 Twin Tampil Revolusioner, Siap-Siap Tahun Depan
- DMD Mengenalkan Layanan Bespoke Untuk Skuter Premium Royal Alloy
- Jadi Distributor Resmi Royal Alloy, Italjet, dan NIU, PT DMD Tawarkan Pengalaman Baru
- Italjet Dragster 500GP Menggoda di Lantai EICMA 2022