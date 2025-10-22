ITB-PT Multipolar Technology Bangun Applied AI dan Data Science Lab

jpnn.com, JAKARTA - Institut Teknologi Bandung (ITB), universitas sains dan teknologi terkemuka di Indonesia, bersama PT Multipolar Technology Tbk (IDX: MLPT), salah satu penyedia solusi Teknologi Informasi dan Komunikasi terdepan di Tanah Air, menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) untuk bersama-sama membangun Applied AI & Data Science Lab.

"Ini adalah tonggak penting dalam menjembatani dunia akademik dan industri,” kata Rektor ITB Prof Tatacipta Dirgantara dalam keterangannya, Rabu (22/10).

Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam menyatukan kapabilitas akademik dan riset teknis terbaik Indonesia dengan penerapan nyata di berbagai sektor layanan yang paling dinamis termasuk perbankan dan keuangan, kesehatan, properti, telekomunikasi, manufaktur, ritel, dan pendidikan.

“Kolaborasi dengan Multipolar Technology memastikan keunggulan riset dan talenta ITB dapat diterjemahkan menjadi aplikasi nyata yang langsung mendukung kebutuhan ekonomi digital dan industri Indonesia," terangnya.

Applied AI & Data Science Lab akan berlokasi di gedung pertama di Indonesia yang didedikasikan khusus untuk kecerdasan buatan (AI) dan data science.

Gedung ini merupakan bagian dari sebuah ekosistem inovasi yang digagas sebagai Silicon Valley Indonesia.

Fasilitas akan mencakup ruang kerja bersama, laboratorium demo, dan pusat kolaborasi, menjadikannya showcase nasional untuk AI terapan (Applied AI) dan transformasi digital.

Melalui kemitraan ini, Multipolar Technology akan berperan sebagai katalis nasional dalam mendorong adopsi AI, dengan mentransformasi hasil riset dan keahlian sains ITB menjadi solusi siap pakai yang bernilai tambah bagi industri.