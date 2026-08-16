ITB Ultra Marathon 2026 Siap Digelar, Bawa Misi Besar untuk Masyarakat

jpnn.com - JAKARTA - ITB Ultra Marathon 2026 siap digelar pada 16–18 Oktober 2026. Ajang ini menargetkan 6.000 peserta, dengan perincian 4.000 ditargetkan mengikuti Ultra Marathon, 2.000 lainnya ambil bagian dalam kategori Fun Run.

Pada edisi kedelapan ini, event lari itu tidak hanya mengedepankan olahraga, tetapi juga memperkuat kontribusi di bidang pendidikan, teknologi, sosial, dan keberlanjutan. Salah satu pembaruan utama tahun ini ialah hadirnya program corporate social responsibility (CSR) berupa penyediaan lima unit alat pengolahan air baku menjadi air layak minum atau water ultra filter.

Alat tersebut merupakan hasil invensi Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Gede Wenten yang memiliki lebih dari 15 hak paten di bidang teknologi membran melalui startup Ganesh Osmotech. Lima water ultra filter itu nantinya ditempatkan di sekolah dan tempat ibadah yang berada di sepanjang lintasan ITB Ultra Marathon.

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Program tersebut menjadi bagian dari perluasan ITB Berdampak, hasil kolaborasi dengan Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran (DPMK) ITB.

"ITB Ultra Marathon 2026 terus berkembang menjadi lebih dari sekadar ajang lari. Tahun ini kami menghadirkan rangkaian kegiatan yang lebih beragam, mulai dari lomba lari virtual, Ultra Marathon, Fun Run, hingga bazar UMKM di area finish," kata Ketua Pelaksana ITB Ultra Marathon 2026 Aleks Suhanto.

Aleks menjelaskan melalui program CSR ini, meraka akan menyalurkan lima water ultra ilter, sehingga masyarakat di sekitar lintasan memperoleh akses terhadap air bersih layak minum yang aman dan berkelanjutan.

Tidak hanya program air bersih, ITB Ultra Marathon 2026 juga memperkuat kontribusi terhadap dunia pendidikan melalui ITB Berdampak. Program tersebut kini dibuka untuk masyarakat umum, sehingga kian banyak pihak dapat berpartisipasi dalam mendukung Dana Lestari ITB.

Dana yang terkumpul nantinya dimanfaatkan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan, sekaligus mendukung program pendidikan, riset, dan pengembangan institusi.