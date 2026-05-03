ITD Summit 2026: TelkomGroup Buktikan AI Bukan Tren, tetapi Alat Kerja Nyata

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom kembali menyelenggarakan ajang tahunan IT and Digital Summit (ITD Summit) 2026 di Bandung dengan menampilkan beragam solusi AI yang inovatif.

Mengusung semangat kolaborasi dan percepatan transformasi digital, gelaran tahun ini menghadirkan area eksibisi yang melibatkan seluruh ekosistem TelkomGroup sebagai ruang untuk menampilkan kapabilitas teknologi, infrastruktur digital, serta implementasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang telah diterapkan untuk kebutuhan internal maupun eksternal.

Momentum ini sekaligus menjadi ajang konsolidasi kapabilitas digital dari 24 use case yang dikembangkan unit bisnis dan oprating company TelkomGroup guna menghadirkan solusi teknologi yang lebih terintegrasi dan scalable.

Salah satu sorotan utama dalam gelaran tersebut adalah Telkom AI Center of Excellence (AI CoE) yang menghadirkan berbagai implementasi nyata dari pilar AI Native sebagai bagian dari strategi penguatan proses kerja internal sekaligus peningkatan kualitas layanan pelanggan agar lebih cerdas, adaptif, dan efisien.

Melalui pameran ini, pengunjung dapat melihat secara langsung pemanfaatan solusi digital seperti Telkom Legal Intelligence System (TELIS) dan platform big data analytics BigBox AI yang telah mendukung produktivitas di lingkungan TelkomGroup, serta beragam solusi berbasis AI yang kini dimanfaatkan oleh pelanggan di berbagai sektor industri dan pemerintahan.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini turut hadir mengunjungi area eksibisi dan meninjau langsung kesiapan teknologi yang dikembangkan oleh ekosistem AI TelkomGroup.

Pada kesempatan tersebut, didemonstrasikan dua solusi unggulan, yakni aplikasi TELIS untuk kebutuhan internal perusahaan serta BigBox AI yang telah diimplementasikan oleh Bappeda Jawa Barat.