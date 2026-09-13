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ITDC Incar 145 Ribu Penonton MotoGP Indonesia 2026, 2 Pembalap Tanah Air Jadi Harapan

ITDC Incar 145 Ribu Penonton MotoGP Indonesia 2026, 2 Pembalap Tanah Air Jadi Harapan
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Marc Marquez dan Alex Marquez menikung diMandalika International Circuit pada event IndonesianGP 2024. Foto: Dokumentasi MGPA

jpnn.com - InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) terus mematangkan persiapan menjelang MotoGP Indonesia 2026.

Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka mengatakan persiapan balapan kini memasuki tahap akhir sebelum ajang tersebut digelar.

“Persiapan MotoGP di Sirkuit Mandalika sudah 80 persen. Kami tinggal menghitung hari, kurang lebih tiga minggu lagi. Secara keseluruhan sudah siap, tinggal eksekusi,” ujar Troy.

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ITDC masih melakukan pemeriksaan sekaligus perbaikan di sejumlah bagian serta menambah beberapa fasilitas untuk mendukung pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026.

Sejumlah fasilitas yang direnovasi dan dibangun antara lain storage, race control, serta camping ground.

“Dari fasilitas yang sudah ada, kami tambahkan beberapa fasilitas baru untuk MotoGP,” kata Troy.

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MotoGP Indonesia 2026 rencananya digelar pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.

ITDC menargetkan jumlah penonton pada tahun ini mencapai 145 ribu orang.

InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) terus melakukan persiapan menjelang berlangsungnya MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober mendatang

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