itemku Ekspansi ke Pasar Global lewat Layanan Internasional Baru

itemku Ekspansi ke Pasar Global lewat Layanan Internasional Baru. Foto: itemku

jpnn.com, JAKARTA - Marketplace gaming Indonesia, itemku, mengumumkan langkah strategis untuk memperluas bisnis ke pasar internasional.

Langkah ini menjadi bagian dari transformasi perusahaan untuk memperkuat posisi di industri gaming global.

Sejak berdiri pada 2014, itemku berkembang pesat berkat meningkatnya kebutuhan gamer terhadap transaksi digital yang aman dan instan.

Model marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli, dilengkapi ekosistem pembayaran, proteksi konsumen, dan pengiriman digital otomatis.

Selain itu, membuat itemku menjadi salah satu destinasi utama gamer di Indonesia untuk membeli item game, akun, voucher, dan gift card.

CEO itemku Prasetya Setiawan, menyatakan bahwa pertumbuhan stabil di kategori gaming digital mendorong perusahaan memperluas jangkauan ke luar negeri.

“Industri gaming terus berkembang dan membuka peluang ekonomi bagi gamer, kreator, dan seller. Kami siap membawa nilai transparansi, keamanan, dan efisiensi yang kami terapkan di Indonesia ke pasar global,” ujarnya.

Prasetya menambahkan, misi itemku adalah memastikan konsumen di berbagai negara bisa mendapatkan kebutuhan digital mereka dengan cepat, aman, dan kompetitif secara harga.

Marketplace itemku mempercepat transformasi bisnis digital dengan meluncurkan layanan internasional untuk ekspansi global.

