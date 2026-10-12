ITG Tech Day 2026 Dukung Transformasi Enterprise dengan AI dan Automation

jpnn.com, JAKARTA - IT Group Indonesia (ITG) menghadirkan ITG Tech Day 2026 dengan tema 'AI & Enterprise Orchestration Day 2026: Connecting AI, Data & Business Operations at Scale' di Shangri-La Hotel Jakarta pada 6 Oktober 2026.

Mengusung semangat The Next Phase of Enterprise AI Begins Here, acara yang diselenggarakan ini menjadi wadah bagi eksekutif bisnis, pemimpin teknologi, dan penyedia solusi untuk berbagi perspektif mengenai perkembangan serta penerapan AI di lingkungan enterprise.

Anthon Danuprasetiyo, Managing Director IT Group Indonesia mengatakan AI telah berkembang dari sekadar teknologi eksperimental menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan.

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Semua mulai melihat AI semakin terintegrasi ke dalam aplikasi enterprise untuk menjalankan tugas-tugas yang lebih spesifik, dan ke depan berbagai AI agents akan semakin mampu berkolaborasi hingga membentuk ekosistem yang bekerja lintas aplikasi.

"Dalam perkembangan tersebut, orchestration menjadi semakin penting untuk memastikan AI, data, aplikasi, dan proses operasional dapat bekerja secara terintegrasi dan menghasilkan dampak nyata bagi bisnis,” ungkap Anthon Danuprasetiyo dalam keterangan resmi.

Melalui ITG Tech Day 2026, ITG menyoroti pentingnya enterprise orchestration untuk menghubungkan AI dengan ekosistem teknologi dan proses bisnis yang sudah berjalan.

Pendekatan ini mencakup integrasi data dan aplikasi, penguatan keamanan, peningkatan efisiensi operasional, serta pengembangan ekosistem digital yang siap mendukung kebutuhan bisnis di masa depan.

Salah satu solusi utama yang diperkenalkan adalah AutoHX, platform AI-enabled IT orchestration and integration yang dirancang untuk membantu perusahaan menghubungkan, mengoptimasi, dan mengelola operasional IT melalui satu platform terpusat.