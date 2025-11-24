ITHB dan Maranatha Jadi Penguasa Regional Jawa Barat LIMA Basketball 2025
jpnn.com, BANDUNG - Liga Mahasiswa 2025 seri Bandung melahirkan Institut Teknologi Harapan Bangsa dan Maranatha menjadi juara di sektor putra dan putri di divisi pertama.
Berlaga di GOR Padjadjaran Bandung, Sabtu (22/11) ITHB menjadi juara seusai mengalahkan Universitas Kristen Maranatha dengan skor 67-62.
Berbeda dengan sektor putra, di sektor putri Maranatha mampu menjadi yang terbaik seusai mengalahkan Universitas Padjadjaran dengan skor 80-44.
Kemenangan ini menandai lahirnya pemain-pemain muda potensial dari Maranatha sekaligus menegaskan bahwa mereka adalah kekuatan baru yang siap bersaing di musim-musim berikutnya.
Pada Divisi 2 tercatat Institut Teknologi Bandung (ITB) mampu promosi seusai tampil digdaya dengan mengalahkan IPB University dengan skor 61-52.
Hasil ini membuat tim asal Kota Bogor tersebut tahun depan akan tampil di divisi utama ajang akbar basket antarmahasiswa di Indonesia.
Setelah ini LIMA Basketball 2025 akan memasuki kota terakhir musim ini di Jakarta setelah sebelumnya bergulir di Yogyakarta, Surabaya dan terakhir Bandung.
Rencananya laga akbar tersebut akan tersaji mulai Sabtu (29/11) hingga Sabtu (6/12) mendatang di GOR Soemantri Brojonegoro.(lima/mcr16/jpnn)
Tim basket Institut Teknologi Harapan Bangsa (putra) dan Maranatha (putri) menjadi juara Liga Mahasiswa 2025 seri Bandung, Sabtu (22/11).
