Itjen Kemenimipas Rekomendasikan Penarikan Kembali PB Indra Kenz

jpnn.com - JAKARTA - YouTube sekaligus influencer Indra Kusuma alias Indra Kenz berpotensi masuk lembaga pemasyarakatan (lapas) lagi.

Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merekomendasikan Direktorat Jenderal Kemenimipas menarik kembali pembebasan bersyarat terpidana Indra Kenz.

"Indra Kusuma (Indra Kenz), PB direkomendasikan kepada Ditjenpas untuk ditarik kembali," kata Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan di Jakarta, Senin (5/10).

Rudi menjelaskan rekomendasi penarikan kembali PB Indra Kenz berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya pascatemuan Ombudsman RI di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9).

Menurut Rudi, hasil investigasi menemukan adanya penyalahgunaan wewenang ketidaktertiban dalam pelaporan barang milik negara (BMN), dan pelanggaran beberapa standar operasional prosedur (SOP) di Lapas Cibinong.

Hasil temuan itu terdapat tiga kontainer di Lapas Cibinong yang tercatat di BMN, yang isinya berupa fasilitas mewah diadakan oleh warga binaan pemasyarakatan, salah satunya Indra Kenz.

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"Selanjutnya tiga kontainer, semuanya tercatat di barang milik negara tetap isinya (fasilitas) diadakan oleh warga binaan, sebagaimana sudah ketemu di sana, dan salah satunya adalah Indra Kusuma," ujad Rudi.

Seperti diketahui, Indra Kenz mulai menjalani PB pada 24 September 2026 setelah sebelumnya menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.