ITPLN Kukuhkan Guru Besar Pertama, Rektor: Simbol Penguatan Peran Kampus

jpnn.com - JAKARTA - Institut Teknologi PLN (ITPLN) resmi mengukuhkan Prof. Dr. Susy Fatena Rostiyanti, ST, M.Sc. sebagai Guru Besar Bidang Manajemen Konstruksi.

Rektor ITPLN Prof. Iwa Garniwa menyebut pengukuhan guru besar ini sebagai tonggak penting bagi institusi.

Capaian tersebut tak hanya menjadi pencapaian pribadi Prof. Susy, tetapi juga simbol penguatan peran kampus dalam agenda transisi energi nasional.

“Hari ini ITPLN pecah telor melahirkan guru besar. Tidak mudah memang. Tahun lalu ada yang hampir berhasil. Lalu Prof. Susy datang langsung dan menyatakan tekadnya, ‘Saya harus jadi profesor ITPLN.’ Dan hari ini itu terwujud,” tutur Prof. Iwa saat pengukuhan guru besar, Selasa (11/11).

Menurutnya, guru besar memegang peran strategis sebagai teladan moral, penggerak perubahan, serta penjaga marwah akademik.

Kehadiran profesor pertama di lingkungan ITPLN menjadi energi baru bagi kampus untuk memperluas riset dan memperdalam inovasi di bidang infrastruktur dan transisi energi berkelanjutan.

Iwa menambahkan, Indonesia tengah menghadapi dua tantangan besar, yakni transformasi Industri 4.0 dan percepatan transisi energi menuju net zero emission pada 2060.

“ITPLN hadir untuk menjawab itu. Kami mempersiapkan SDM yang kompeten, sesuai kebutuhan bangsa,” katanya.