ITPLN Luluskan 424 Wisudawan, 20 Mahasiswa Raih Predikat Berprestasi

jpnn.com, JAKARTA - Institut Teknologi PLN (ITPLN) meluluskan 424 wisudawan baru. Dari jumlah tersebut, 20 mahasiswa di antaranya meraih predikat berprestasi.

Mereka menjadi sorotan dalam Wisuda ke-48 ITPLN yang digelar di Sasana Kriya TMII, Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.

Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK) PLN, Supriyadi, mengatakan para lulusan ITPLN kini memikul tanggung jawab besar sebagai bagian dari institusi yang membawa nama baik PLN sebagai salah satu BUMN strategis nasional.

“Momentum wisuda ini harus menjadi persiapan mental untuk lebih optimistis dalam menggapai cita-cita dan harapan ke depan,” ujar Supriyadi dalam sambutannya pada Wisuda ke-48 ITPLN.

Ia menegaskan, para lulusan ITPLN bukan hanya menyandang gelar akademik, tetapi juga membawa amanah menjaga nama baik keluarga, almamater, hingga bangsa dan negara.

“Lulusan ITPLN membawa nama besar PLN di dalam dirinya. Itu menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab,” katanya.

Menurut Supriyadi, YPK PLN sebagai yayasan yang ditugaskan PT PLN (Persero) dalam menyelenggarakan pendidikan di ITPLN akan terus mendorong kampus tersebut agar menghasilkan pemimpin transisi energi nasional.

Ia menyebut isu energi akan menjadi tantangan global di masa depan sehingga ITPLN harus mampu melahirkan sumber daya manusia unggul di bidang teknologi dan energi.