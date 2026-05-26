ITSB Buka Program Beasiswa Mahasiswa Baru 2026, Ada Info Peluang Karier
jpnn.com, BANDUNG - Institut Teknologi Sains Bandung (ITSB) resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk tahun akademik 2026/2027.
Pembukaan pendaftaran diikuti dengan penawaran program studi (prodi) unggulan yang dirancang untuk menjawab tantangan perkembangan sektor-sektor strategis.
"ITSB menghadirkan beragam prodi yang fokus pada aplikasi teknologi dan keterkaitan langsung dengan dunia usaha serta industri," kata Rektor ITSB, Prof. Dr. Carmadi Machbub, Selasa (26/5).
Untuk tahun akademik 2026/2027, program studi yang dibuka meliputi Teknik Sipil, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Pertambangan, Teknik Metalurgi, Teknik Perminyakan, Informatika, Sains Data.
Selanjutnya ada Bisnis Digital, Desain Produk, Teknologi Pengolahan Sawit, Teknologi Pengolahan Pulp dan Kertas, serta Pengelolaan dan Teknologi Perkebunan.
Kurikulum dirancang berdasarkan Outcome Based Education (OBE), serta dikembangkan melalui kerja sama intensif dengan mitra industri untuk memaksimalkan kesiapan kerja lulusan.
Kurikulum dan metode pengajaran ITSB menekankan pembelajaran berbasis praktik, magang industri, serta penelitian terapan.
Sinergi dengan dunia usaha mencakup pengembangan modul bersama, studi kasus industri nyata, serta peluang penempatan magang dan kerja bagi mahasiswa.
