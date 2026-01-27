ITSEC Asia & Infinix Berkolaborasi, Hadirkan Perlindungan Siber di HP Seri Note

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - PT ITSEC Asia Tbk, perusahaan keamanan siber di Indonesia bersama Infinix melakukan gebrakan baru dengan memperkuat standar keamanan level tinggi di smartphone.

Dalam kolaborasi itu mereka menghadirkan perlindungan berlapis pada Infinix NOTE Edge 5G+ di Indonesia.

Tentu ini menjadi langkah Infinix merespons masyarakat akan meningkatnya ancaman siber di era digital yang semakin pesat.

Melalui kerja sama itu, solusi keamanan berbasis kecerdasan buatan (AI) besutan ITSEC Asia, IntelliBron Aman, kini terintegrasi pada ponsel terebut.

Kehadiran itu menjadi peluncuran global pertama IntelliBron Aman di lini smartphone, khususnya seri Infinix Note.

Ke depannya, solusi itu juga direncanakan hadir pada Infinix NOTE 60, memperluas akses perlindungan siber terintegrasi bagi lebih banyak pengguna.

IntelliBron Aman dirancang untuk membantu pengguna smartphone sehari-hari tetap aman saat beraktivitas online.

Sistem itu mampu mendeteksi dan mencegah ancaman digital umum seperti phishing, tautan berbahaya, situs tidak aman, dan koneksi yang mencurigakan.