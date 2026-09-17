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ITTS Jadi Kampus Pertama di Asia Tenggara yang Masuk WordPress Credits

ITTS Jadi Kampus Pertama di Asia Tenggara yang Masuk WordPress Credits
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Perwakilan WordPress Foundation Pooja Derashri. Foto: source for jpnn

jpnn.com - Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) mencatat langkah baru dalam pengembangan pendidikan teknologi berbasis open-source.

ITTS resmi bergabung dalam program global WordPress Credits (WP Credits). Kampus tersebut tercatat sebagai perguruan tinggi pertama di Asia Tenggara yang mengikuti program tersebut.

Melalui WP Credits, mahasiswa mendapat kesempatan berkontribusi langsung dalam ekosistem WordPress global.

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Kontribusi mahasiswa tidak hanya menjadi pengalaman belajar, tetapi juga dapat dikonversi menjadi kredit akademik dan pengalaman profesional yang setara dengan magang industri.

Rektor ITTS Ir. Onno Widodo Purbo, M.Eng., Ph.D., mengatakan program tersebut memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan melalui proyek nyata.

"Mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga dapat berkontribusi langsung pada teknologi yang digunakan di seluruh dunia," ujar Onno di Serpong, Kamis (17/9).

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Menurut dia, keterlibatan dalam proyek open-source membuat proses pembelajaran menjadi lebih dekat dengan kebutuhan industri.

Mahasiswa dapat terlibat dalam sejumlah bidang sesuai minat dan kompetensinya.

Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) mencatat langkah baru dalam pengembangan pendidikan teknologi berbasis open-source.

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