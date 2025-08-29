Itu Dia Macan Tutul yang Kabur dari Lembang Park & Zoo

jpnn.com - BANDUNG BARAT - Pihak Lembang Park & Zoo mengungkap kronologi lepasnya seekor macan tutul dari kandang penangkaran pada Kamis (28/8).

Humas Lembang Park & Zoo Miftah Setiawan mengatakan, macan tutul masih terlihat berada di dalam kandang pada pukul 04.00 WIB.

"Kami sudah memantau secara terpadu, sampai jam 04.30 WIB hewan tersebut masih ada, pada jam lima atau setengah enam pagi dia sudah kabur. Sudah tidak ada," kata Miftah di lokasi.

Miftah mengungkapkan, macan tutul kabur dengan menjebol besi penghalang hingga atap pada sudut kandang penangkaran.

"(Kabur) Dari atap. Ada jaring juga yang dijebol. Jadi, menjelang matahari di situ, dia mungkin stres, kemudian menjebol pengaman dari karantina. Bagian atap," ujarnya.

Pihak pengelola langsung berkoordinasi untuk melacak macan tutul, dengan melibatkan berbagai instansi.

Pengelola pun memutuskan ojek wisata Lembang Park Zoo untuk sementara ditutup.

"Pukul enam pagi itu sudah kumpul untuk mencari," ujarnya.