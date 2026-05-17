Itu Muka Pelaku Penyekapan-Pemerkosaan Wanita di Makassar

jpnn.com, MAKASSAR - Polrestabes Makassar meringkus IS (30), pelaku pemerkosaan dan penyekapan wanita inisial WA (21) asal Kalimantan Utara.

Polisi harus menembak kaki IS lantaran mencoba melarikan diri saat tiba dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu malam (16/5).

"Karena memang ada tindakan melawan pada saat pas tiba ke Makassar, maka dilakukan tindakan melumpuhkan kepada si pelaku ini," kata Kapolestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Minggu.

Penangkapan pelaku setelah sebelumnya melarikan diri usai melakukan aksi bejatnya menyetubuhi korban serta menyekapnya selama tiga hari sejak Jumat (8/5) di Perumahan elit Jalan Metro Tanjung Bunga, kawasan Barombong, Makassar.

Awalnya pelaku diperkirakan melarikan diri ke Sumatera, namun belakangan diketahui menuju kabur Surabaya menumpangi kapal laut.

Tim gabungan Polrestabes Surabaya dan Polres KP3 Tanjung Perak serta tim Jatanras Polrestabes Makassar akhirnya membekuknya.

"Saat pelaku ini sudah turun dari kapal, ditangkap (tim gabungan) lalu dibawalah ke mana ke Makassar tadi malam," ujar mantan Kapolres Metro Depok ini menegaskan.

Sesaat sampai di Kota Makassar, pelaku berusaha melawan dan hendak kabur, sehingga petugas terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur melumpuhkan kakinya dengan peluru timah panas.