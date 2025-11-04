menu
Itulah 4 Pria Ganteng Pilot Pesawat Raksasa TNI AU A400M

Empat pilot A400M. Foto: diambil dari tniaumilid

jpnn.com - JAKARTA - Pesawat raksasa TNI AU A400M tak bisa dipegang oleh pilot sembarangan.

TNI AU sudah menyiapkan penerbang-penerbang pilihan untuk bertanggung jawab atas Burung Besi Besar canggih spesial itu.

Empat penerbang TNI AU yang dimaksud ialah Letkol Pnb Putut Satriya, Mayor Pnb Riki Sihaloho, Mayor Pnb Fathir M. Hadid, dan Kapten Pnb Indra Kusuma N.

Mereka telah menyelesaikan tahap Full Flight Simulator (FFS), Crew Resource Management (CRM), dan pelatihan Mission Planning and Restitution System (MPRS) pada type rating course pesawat A-400M di International Training Center (ITC) Airbus, Sevilla, Spanyol.

"MPRS berlangsung pada 17 sampai dengan 23 Oktober 2025," bunyi keterangan di laman TNI AU.

Setelah menyelesaikan pelatihan di Spanyol, para penerbang melanjutkan fase Initial Operation Experience (IOE) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pesawat A400M pertama milik TNI AU dengan registrasi A-4001 tiba di Indonesia pada 3 November 2025.

A400M akan meningkatkan kemampuan angkut TNI Angkatan Udara dalam mendukung operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

