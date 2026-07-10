IU dan Lee Jong Suk Resmi Putus Setelah Empat Tahun Berpacaran

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktris Lee Ji Eun atau IU dan aktor Lee Jong Suk dikonfirmasi telah mengakhiri hubungan asmara mereka.

Kabar tersebut disampaikan oleh agensi yang menaungi kedua artis Korea Selatan tersebut.

Menurut laporan Soompi, Jumat, EDAM Entertainment selaku agensi IU dan ACE FACTORY yang menaungi Lee Jong Suk menyatakan keduanya telah berpisah, namun tetap menjaga hubungan baik sebagai teman.

Dalam pernyataan singkatnya, kedua agensi membenarkan bahwa keputusan tersebut diambil secara baik-baik setelah keduanya menjalin hubungan selama kurang lebih empat tahun.

IU dan Lee Jong Suk pertama kali mengonfirmasi hubungan asmara mereka kepada publik pada 2022. Sejak saat itu, pasangan tersebut beberapa kali menjadi sorotan penggemar meski memilih menjalani hubungan secara tertutup.

IU dikenal sebagai salah satu solois perempuan papan atas Korea Selatan. Selain aktif merilis lagu dan album, ia juga sukses membintangi sejumlah film dan drama.

Beberapa karya yang pernah dibintangi IU antara lain drama "My Mister", "When Life Gives You Tangerines", dan "Perfect Crown", serta film "Broker" dan "Dream".

Sementara itu, Lee Jong Suk dikenal lewat sejumlah drama populer seperti "Pinocchio", "W", "While You Were Sleeping", "Big Mouth", dan "Law and the City".