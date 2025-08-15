Ivan Ahda Sebut Iluni UI Bisa Jadi Provider Asuransi untuk Para Alumni

jpnn.com, JAKARTA - Kandidat Caketum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) nomor urut 3 Ivan Ahda memiliki perhatian terhadap topik kesehatan dan kesejahteraan para alumni.

Menurutnya, The Commoners, istilah para alumni UI bagi Ivan, berhak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang diwadahi oleh Iluni UI.

Sebab, saat ini banyak alumni UI yang menjadi pelita harapan para keluarganya di dunia kehidupan.

"Banyak dari mereka yang bekerja ekstra keras dan kadang-kadang lupa dengan kesehatan diri sendiri demi memenuhi harapan dan kebutuhan keluarganya," ungkap Ivan pada Jumat (15/8).

Ivan menjelaskan untuk mewujudkan cita-cita akses layanan kesehatan bagi para alumni UI, Ivan menyempatkan diri untuk bertukar pandangan dengan manajemen Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) yaitu Direktur Utama RSUI, dr. Kusuma Januarto, Sp.OG., Subsp.Obginsos dan Direktur Transformasi & Pengembagan Usaha, Dr. Novita Dwi Istanti, S.K.M., M.A.R.S beberapa waktu lalu di Depok.

"Saya 'menguji' ide program asuransi kesehatan alumni. Banyak di antara alumni UI yang bekerja sebagai freelancer dan kontributor individual, misalnya di industri ekonomi kreatif dan konsultan profesional, atau membangun usaha sendiri dengan skala rumahan," kata Ivan.

Ivan menilai para alumni UI yang bekerja di sektor inilah yang rentan kesulitan untuk mengajukan asuransi kesehatan karena terbentur dengan peraturan korporasi.

Dia menyebut Iluni UI bisa menjadi mitra perantara antara alumni yang membutuhkan dengan perusahaan asuransi dan fasilitas kesehatan, maka akan menghasilkan manfaat yang besar.