menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Ivan Gunawan Bantu Dirikan Dapur Umum untuk Penyintas Bencana di Sumbar

Ivan Gunawan Bantu Dirikan Dapur Umum untuk Penyintas Bencana di Sumbar

Ivan Gunawan Bantu Dirikan Dapur Umum untuk Penyintas Bencana di Sumbar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dapur umum hasil kolaborasi Mandja milik Ivan Gunawan dan Bazna. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Desainer Ivan Gunawan melalui brand fesyen miliknya, Mandjha, ikut membantu pendirian dapur umum bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Dukungan ini diberikan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Mandjha Hijab bertajuk “Hand Over Mandjha”.

Ivan Gunawan mengatakan kontribusi Mandjha tidak lepas dari peran para pelanggan yang selama ini ikut terlibat melalui mekanisme donasi berkelanjutan.

Baca Juga:

“Dari setiap pembelian, ada sebagian keuntungan kami sisihkan untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelangganlah yang menjadi jalan kami untuk berbagi,” ujar Ivan, dalam keterangannya, Kamis (11/12).

Dia menambahkan, Mandjha akan terus memperkuat komitmen kemanusiaannya dan memastikan program “Hand Over Mandjha” dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat di masa mendatang.

Melalui model pemberdayaan ini, setiap pembelian produk Mandjha secara langsung berkontribusi pada penyediaan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

Baca Juga:

Dukungan Mandjha tersebut kemudian dikolaborasikan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mendirikan dapur umum di wilayah terdampak.

Ribuan porsi makanan siap saji diproduksi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pangan warga yang masih berada di posko maupun yang terisolasi.

Ivan Gunawan bantu dirikan dapur umum bagi warga terdampak bencana di Palembayan, Sumbar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI