Ivan Gunawan Nilai Wastra Indonesia Sudah Naik Kelas, Ini Buktinya
jpnn.com, JAKARTA - Desainer Ivan Gunawan mengaku senang dapat bertemu dengan para pelaku industri kreatif, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sesama desainer untuk saling bertukar pengalaman dan gagasan.
Pria yang akrab disapa Igun tersebut hadir sebagai pembicara dalam acara Simposium Kebudayaan: Reaktualisasi Nilai Budaya dan Wastra Nusantara.
"Hari ini aku senang banget bisa bertemu dengan pelaku kreatif, UMKM, dan teman-teman desainer. Seperti biasa, saya berbicara tentang hal-hal yang saya tahu dan kuasai. Dalam situasi perekonomian saat ini, bagaimana kita sebagai pelaku UMKM, desainer, dan pelestari budaya bisa menjaga agar karya-karya melalui wastra Indonesia tetap lestari serta memiliki pasar," ujar Ivan Gunawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/11).
Dia menilai keberlanjutan wastra Indonesia sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha dan perancang busana dalam memahami kebutuhan pasar.
Menurutnya, produk yang dihasilkan harus memiliki sasaran konsumen dan strategi pemasaran yang jelas.
"Makanya, tadi saya memberikan masukan. Sebelum menjual suatu produk, kita harus tahu dulu pasarnya ke mana, siapa target pasar kita, berapa kisaran harganya, serta seperti apa produk yang ingin dibuat dan dijual," ucap Ivan Gunawan.
Dia berpendapat bahwa wastra Indonesia sebenarnya sudah mengalami peningkatan kelas dan memiliki potensi besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Namun, pria berusia 44 tahun itu mengaku dirinya justru baru belakangan terlibat dalam pengembangan wastra dibandingkan sejumlah rekan desainer lainnya.
Ivan Gunawan mengaku senang bisa berjumpa dengan pelaku kreatif, UMKM, dan sesama desainer untuk saling bertukar pengalaman.
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