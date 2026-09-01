Ivan Gunawan Salurkan Donasi Rp 250 Juta untuk Korban Gempa NTT

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Ivan Gunawan menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp250 juta untuk masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ivan mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama melalui brand yang dikelolanya terhadap masyarakat terdampak bencana di NTT.

Dia kembali mempercayakan penyaluran bantuan kepada Baznas RI agar dapat diterima masyarakat yang membutuhkan.

"Hari ini saya jadikan momentum juga di mana saya bersama dengan brand-brand saya berniat untuk bisa ikut berdonasi untuk sahabat-sahabat kita yang ada di NTT," ujar Ivan, dalam keterangannya, Selasa (1/9).

Donasi Rp250 juta tersebut berasal dari sebagian keuntungan penjualan produk Mandjha Ivan Gunawan. Sebelumnya, aktivitas sosial juga dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak konflik di Palestina, guru honorer, serta korban banjir di Sumatera.

Ivan mengatakan bantuan untuk NTT rencananya dialokasikan untuk pembangunan sumur atau sumber air bersih di sejumlah lokasi yang membutuhkan, terutama wilayah dengan banyak pengungsi.

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"Saya tidak spesifik minta titiknya di mana, tetapi di titik-titik yang memang banyak pengungsinya. Saya titipkan tidak banyak, Rp250 juta, insyaallah bisa bermanfaat," jelas Ivan.

Menurut Ivan, kepercayaannya kepada Baznas dalam menyalurkan bantuan tersebut dibangun dari pengalaman kolaborasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dia menilai Baznas memiliki kepedulian untuk memastikan bantuan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan.