Ivan Gunawan Salurkan Donasi Rp150 Juta untuk Korban Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Desainer Ivan Gunawan kembali menunjukkan kepedulian sosialnya melalui brand modest fashion Mandjha Hijab.

Ivan Gunawan menyerahkan donasi sebesar Rp150 juta untuk membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program kemanusiaan ini menjadi bagian dari inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) Mandjha di bawah payung “Hand Over Mandjha”.

Bantuan tersebut disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai bentuk respons cepat Ivan terhadap bencana yang menyebabkan ribuan warga mengungsi, kerusakan permukiman, serta terganggunya aktivitas masyarakat di berbagai wilayah Sumatra.

Donasi diserahkan langsung oleh Ivan Gunawan kepada Deputi I BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, H. M. Arifin Purwakananta, dalam peluncuran koleksi eksklusif “My First Love in Yokohama” di Margocity Depok, baru-baru ini.

Arifin menjelaskan bahwa banjir bandang yang terjadi tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga merusak infrastruktur, memutus akses jalan dan komunikasi, serta membuat warga kesulitan mendapatkan pangan dan air bersih.

Dia menyebut bantuan dari Ivan sebagai dukungan berarti di tengah kondisi darurat tersebut.

“Kami berharap bantuan ini bisa bermanfaat bagi mereka dan meringankan beban para penyintas sampai nanti masa pemulihan,” kata Arifin.