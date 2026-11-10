Ivan Mamut Punya Kebiasaan Istimewa di Persija Jakarta

jpnn.com - Ivan Mamut terus membuktikan perannya sebagai salah satu pemain penting Persija Jakarta.

Namun, ada satu hal menarik di balik ketajaman striker asal Kroasia itu.

Persib Bandung, Arema FC, dan terbaru Persebaya Surabaya pernah merasakan dampak dari gol-gol Ivan.

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Kehadiran Ivan di lini depan Macan Kemayoran terbukti memberikan ancaman bahkan hingga menit-menit akhri pertandingan.

Kebiasaan tak Biasa Ivan Mamut

Teranyar, dia menjadi pahlawan kemenangan Persija saat menghadapi Persebaya pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Sebelum menjebol gawang Persebaya, Ivan lebih dahulu mencatatkan momen serupa ketika Persija bertemu Persib pada pekan kedua. Gol sundulannya pada menit 90+2 memastikan kemenangan tim ibu kota.

Pemain berusia 29 tahun itu kembali mencatatkan gol pada menit yang sama ketika Persija menghadapi Arema FC di pekan kelima.

Kini, giliran Persebaya yang harus menerima kenyataan pahit. Gol Ivan pada menit ke-89 memastikan Macan Kemayoran menang 1-0 di Jakarta International Stadium.