Ivan Mamut Siap Jadi Tandem Jeremejeff di Persija Jakarta?
jpnn.com - Persija Jakarta akan menambah pemain asing dengan merekrut Ivan Mamut dari NK Varazdin.
Pemain kelahiran 30 April 1997 itu sempat diumumkan melalui laman resmi klub bahwa dirinya telah dilepas ke Persija.
NK Varazdin juga sempat mengunggah kabar kepindahan penyerang setinggi 192 cm tersebut ke klub asal Jakarta itu sebelum akhirnya dihapus.
“NK Varazdin dan Persija Jakarta sepakat mengenai pembelian Ivan Mamut yang akan menjalani karier di liga Indonesia,” bunyi pengumuman NK Varazdin.
Ivan Mamut pun sudah tidak tercantum dalam daftar skuad NK Varazdin saat tim tersebut menghadapi NK Istra.
Striker asal Split itu sejatinya tidak asing dengan atmosfer sepak bola Asia Tenggara. Dia pernah memperkuat Terengganu pada periode 2023 hingga 2025.
Selama berkarier di Malaysia, Ivan Mamut tercatat mencetak 22 gol dari 32 penampilan.
Menarik untuk dinantikan pengumuman resmi dari manajemen Macan Kemayoran mengenai kedatangan Ivan Mamut.
Persija Jakarta akan menambah komposisi pemain asing dengan merekrut Ivan Mamut dari NK Varazdin
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