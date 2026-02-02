Ivar Jenner Akhiri Kontrak dari FC Utrecht, Siap Bergabung dengan Dewa United atau Persija?

jpnn.com, JAKARTA - Gelombang kedatangan pemain diaspora ke Super League 2025/26 akan bertambah setelah Ivar Jenner mengakhiri kontrak dengan FC Utrecht.

Pemain kelahiran 10 Januari 2004 itu sepakat mengakhiri kontrak lebih cepat di tengah musim meski masih tersisa hingga Juni 2026 mendatang.

Manajer teknik FC Utrecht, Jeffrey Kooistra, mengungkapkan bahwa Ivar Jenner dilepas seusai urung mendapatkan kesempatan bermain di tim utama.

Selama ini, pemain berdarah Jember tersebut bermain bersama tim muda FC Utrecht pada kompetisi Keuken Kampioen Divisie.

“Kami bersama-sama mencari solusi dan akhirnya diputuskan untuk mengakhiri kontrak Ivar,” ungkap Jeffrey Kooistra dalam laman resmi klub.

Musim ini, Ivar Jenner hanya bermain di tim muda FC Utrecht selama 14 laga dengan mengemas satu gol.

Jebolan FC Utrecht itu urung dipanggil ke tim utama seusai musim lalu mendapatkan kepercayaan dengan bermain sebanyak 26 kali.

Rumor beredar, setelah ini, Ivar Jenner akan bermain di Super League 2025/26 dengan berlabuh ke Dewa United Banten.