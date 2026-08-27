menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Ivar Jenner Bertahan di Dewa United, Ada Sinyal Kuat Kembali ke Eropa

Ivar Jenner Bertahan di Dewa United, Ada Sinyal Kuat Kembali ke Eropa

Ivar Jenner Bertahan di Dewa United, Ada Sinyal Kuat Kembali ke Eropa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gelandang Timnas Indonesia dan Dewa United Ivar Jenner. Foto: ILeague.

jpnn.com - Masa depan Ivar Jenner mulai menemui titik terang. Dewa United Banten FC memastikan gelandang Timnas Indonesia itu masih akan menjadi bagian dari skuad Banten Warriors pada Super League 2026/2027.

Presiden Dewa United Banten FC Ardian Satya Negara mengungkapkan Ivar Jenner masih memiliki kontrak bersama klub hingga tahun depan.

Artinya, rumor yang sebelumnya mengaitkan pemain 22 tahun tersebut dengan Persija Jakarta belum terealisasi.

Baca Juga:

"Ivar sementara masih di Dewa United, kontraknya masih ada satu tahun," kata Ardian.

Namun, ada kabar menarik di balik keputusan Ivar bertahan di Dewa United. Ardian menyebut sang gelandang kemungkinan besar tidak akan lama berada di Indonesia.

Menurutnya, setelah kontraknya berakhir, Ivar Jenner berpeluang kembali melanjutkan karier di Eropa.

Baca Juga:

Dengan demikian, musim 2026/2027 bisa menjadi periode penting sebelum pemain jebolan FC Utrecht itu kembali berkarier di luar negeri.

"Kemungkinan mungkin tahun depan dia akan kembali ke Eropa seharusnya," ujar Ardian.

Dewa United memastikan Ivar Jenner tetap bertahan. Namun, kemungkinan tahun depan Ivar akan melanjutkan kariernya di Eropa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI