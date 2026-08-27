Ivar Jenner Bertahan di Dewa United, Ada Sinyal Kuat Kembali ke Eropa
jpnn.com - Masa depan Ivar Jenner mulai menemui titik terang. Dewa United Banten FC memastikan gelandang Timnas Indonesia itu masih akan menjadi bagian dari skuad Banten Warriors pada Super League 2026/2027.
Presiden Dewa United Banten FC Ardian Satya Negara mengungkapkan Ivar Jenner masih memiliki kontrak bersama klub hingga tahun depan.
Artinya, rumor yang sebelumnya mengaitkan pemain 22 tahun tersebut dengan Persija Jakarta belum terealisasi.
"Ivar sementara masih di Dewa United, kontraknya masih ada satu tahun," kata Ardian.
Namun, ada kabar menarik di balik keputusan Ivar bertahan di Dewa United. Ardian menyebut sang gelandang kemungkinan besar tidak akan lama berada di Indonesia.
Menurutnya, setelah kontraknya berakhir, Ivar Jenner berpeluang kembali melanjutkan karier di Eropa.
Dengan demikian, musim 2026/2027 bisa menjadi periode penting sebelum pemain jebolan FC Utrecht itu kembali berkarier di luar negeri.
"Kemungkinan mungkin tahun depan dia akan kembali ke Eropa seharusnya," ujar Ardian.
Dewa United memastikan Ivar Jenner tetap bertahan. Namun, kemungkinan tahun depan Ivar akan melanjutkan kariernya di Eropa.
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