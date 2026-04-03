Ivar Jenner Bicara Jujur, Ini yang Dicari di Liga Indonesia, Ada Hal Mengejutkan

jpnn.com - Keputusan Ivar Jenner meninggalkan Eropa demi berkarier di Indonesia sempat mengundang tanda tanya.

Namun, gelandang Timnas Indonesia itu akhirnya membuka alasan di balik langkah beraninya bergabung dengan Dewa United Banten FC.

Sudah sekitar dua bulan pemain berusia 22 tahun tersebut berseragam tim berjuluk Banten Warriors.

Dalam periode itu, Ivar mulai menunjukkan peran pentingnya bagi Dewa United.

Eks pemain FC Utrecht itu telah mengumpulkan 576 menit bermain.

Kehadiran Ivar memberikan warna baru di lini tengah Dewa United. Statistiknya cukup mentereng, yakni 85,9% umpan berhasil.

Sebelum hijrah ke Indonesia, Ivar merupakan bagian dari sistem pembinaan Ajax Amsterdam dan FC Utrecht.

Namun, dia lebih banyak menghabiskan waktu bermain di tim lapis kedua bersama Jong Utrecht.