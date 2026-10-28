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Ivar Jenner dan Rafael Struick Punya Kesan Berbeda setelah Menonton The Longest Wait

Ivar Jenner dan Rafael Struick Punya Kesan Berbeda setelah Menonton The Longest Wait
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Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner dan Rafael Struick saat hadir pada acara peluncuran film The Longest Wait di Grand Indonesia, Rabu (28/10). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner dan Rafael Struick memberikan tanggapan positif setelah menyaksikan film dokumenter The Longest Wait yang mengangkat perjalanan skuad Garuda dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Ivar mengaku senang bisa kembali menyaksikan berbagai momen perjalanan Timnas Indonesia yang dihadirkan dalam film tersebut.

Penggawa Dewa United Banten itu menilai film ini menyuguhkan banyak kilas balik pertandingan, baik dari laga-laga lama maupun yang lebih baru.

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“Filmnya sangat bagus. Seperti yang saya katakan, ada banyak kilas balik dari pertandingan-pertandingan lama maupun pertandingan yang lebih baru,” ujar Ivar.

Sementara itu, Rafael Struick menilai juga puas melihat film The Longest Wait.

Pesepak bola kelahiran 27 Maret 2003 itu menilai tidak hanya menyenangkan untuk ditonton, tetapi juga menghadirkan inspirasi bagi masyarakat Indonesia.

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Bagi Struick menyaksikan kembali perjalanan Timnas Indonesia melalui film dokumenter tersebut menjadi pengalaman yang berkesan.

Struick berharap cerita yang dihadirkan dapat memberikan motivasi bagi masyarakat luas.

Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner dan Rafael Struick memberikan tanggapan positif setelah menyaksikan film dokumenter The Longest Wait

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