Ivar Jenner Kembali dari Timnas Indonesia, Pelatih Dewa United Beri Catatan Kritis

jpnn.com - Ivar Jenner kembali bergabung dengan skuad Dewa United Banten FC setelah menuntaskan tugas bersama Timnas Indonesia.

Kehadiran mantan pemain FC Utrecht itu diharapkan bisa menambah energi baru bagi Banten Warriors dalam menghadapi sisa musim BRI Super League 2025/26.

Di bali kembalinya Ivar, Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink memberikan pandangan yang cukup menarik.

Dia mengapresiasi kesempatan yang didapat Ivar di level internasional, tetapi juga mengingatkan bahwa proses perkembangan anak asuhnya itu belum sepenuhnya ideal.

Alih-alih menilai penampilan Ivar bersama tim nasional, Riekerink memilih melihat gambaran besar dalam perjalanan karier pemain berusia 22 tahun tersebut di level klub.

"Saya tidak ingin masuk terlalu jauh membahas penampilannya di timnas."

"Yang jelas, saya senang dia mendapat kepercayaan. Namun jika melihat perjalanan kariernya, masih ada beberapa aspek dasar yang seharusnya bisa membuatnya berkembang lebih cepat," jelasnya.

Pelatih asal Belanda itu juga menegaskan bahwa bakat saja tidak cukup untuk membawa pemain ke level tertinggi.