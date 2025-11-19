menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Ivar Jenner Melihat Sinyal Besar di Timnas U-23 Indonesia

Ivar Jenner Melihat Sinyal Besar di Timnas U-23 Indonesia

Ivar Jenner Melihat Sinyal Besar di Timnas U-23 Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Timnas U-23 Indonesia Ivar Jenner (5) saat melakoni laga uji coba menghadapi Mali U-23 di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (15/11). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Ivar Jenner melihat sesuatu yang berbeda dari Timnas U-23 Indonesia setelah mampu menahan imbang Mali U-23 pada laga uji coba di Stadion Pakansari, Selasa (18/11/2025).

Pertandingan kedua antara Indonesia vs Mali berakhir dengan skor sama kuat 2-2.

Energi Baru di Pakansari

Garuda Muda tampil lebih percaya diri dibanding pertemuan pertama, yang berakhir dengan kekalahan 0-3.

Baca Juga:

Bagi Ivar, respons tersebut jauh lebih penting ketimbang skor semata.

"Saya sangat bangga dengan tim hari ini. Kami menunjukkan permainan yang jauh lebih baik dibanding laga sebelumnya," ucap pemain yang ditunjuk sebagai kapten Timnas U-23 Indonesia itu.

Timnas U-23 Indonesia Tunjukkan Karakter

Menurutnya, Timnas U-23 Indonesia mampu kembali menampilkan karakter asli mereka meski menghadapi lawan yang dihuni banyak pemain Eropa.

Baca Juga:

"Mali adalah tim yang bagus dengan banyak pemain di Eropa. Hari ini kami menunjukkan bahwa kami adalah tim yang sangat bagus melawan tim kuat," tambahnya.

Taktik Fleksibel dan Pelajaran Menuju SEA Games

Salah satu poin yang disoroti Ivar ialah fleksibilitas taktik yang diterapkan pelatih Indra Sjafri.

Ivar Jenner melihat sesuatu yang berbeda dari Timnas U-23 Indonesia setelah mampu menahan imbang Mali U-23.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI