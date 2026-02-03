Ivar Jenner Resmi Dilepas FC Utrecht, Ada Apa di Balik Perpisahan Ini?

jpnn.com - FC Utrecht resmi mengakhiri kerja sama dengan gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner.

Keputusan tersebut diambil meski kontrak sang pemain sejatinya masih berlaku hingga penghujung musim ini.

Pengumuman perpisahan itu disampaikan langsung melalui laman resmi klub.

Manajemen Utrecht dan Jenner sepakat menempuh jalan berpisah lebih cepat setelah melalui pembicaraan bersama dalam beberapa waktu terakhir.

Manajer Teknik sekaligus Kepala Pemandu Bakat FC Utrecht Jeffrey Kooistra menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan karier pemain berusia 22 tahun itu.

Minimnya kesempatan tampil menjadi faktor utama yang melatarbelakangi kesepakatan tersebut.

"Dia merupakan anggota klub yang ingin bermain di setiap pekan, terutama karena usianya."

"Kami berusaha bersama untuk mencari solusi, dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kontrak Ivar," jelas Kooistra.