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Ivar Jenner Tak Sabar Jajal Laga Tandang, Timnas Indonesia Siap Keluar dari Zona Nyaman

Ivar Jenner Tak Sabar Jajal Laga Tandang, Timnas Indonesia Siap Keluar dari Zona Nyaman
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Gelandang Timnas Indonesia dan Dewa United Ivar Jenner. Foto: ILeague.

jpnn.com - Ivar Jenner tak bisa menyembunyikan antusiasmenya menyambut pertandingan tandang Timnas Indonesia pada November 2026. Gelandang Dewa United itu menganggap laga di markas lawan sebagai pengalaman penting bagi skuad Garuda.

"Menurut saya, itu bagus karena pada Piala Asia kami akan menghadapi Arab Saudi. Jadi, pertandingan tandang juga akan menjadi persiapan yang baik," kata Ivar Jenner.

Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Yordania pada November. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi para pemain untuk merasakan tekanan bermain di hadapan suporter lawan.

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Ivar menyebut pengalaman tersebut dibutuhkan karena Timnas Indonesia selama ini lebih sering tampil di kandang sendiri.

"Kami sudah cukup sering bermain di kandang sendiri, termasuk dalam kompetisi AFF dan ASEAN Cup."

"Karena itu, bermain di luar negeri juga bagus untuk mempersiapkan tim menghadapi pertandingan tandang," ujarnya.

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Pengalaman bermain di luar negeri diharapkan dapat membuat para pemain lebih siap menghadapi berbagai situasi selama pertandingan.

Terlebih, Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat di Piala Asia 2027. Skuad Garuda tergabung di Grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. (dkk/jpnn)

Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner tak sabar bisa menjalani laga tandang. Ia menyebut laga tandang sangat bagus untuk persiapan timnya menuju Piala Asia 2027.


Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Amjad

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