JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Ivar Jenner Ungkap Perubahan Strategi Timnas U-23 Indonesia Melawan Mali, Terbukti Jitu

Pemain Timnas U-23 Indonesia Ivar Jenner (5) saat melakoni laga uji coba menghadapi Mali U-23 di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu (15/11). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - BOGOR - Kapten Timnas U-23 Indonesia Ivar Jenner mengapresiasi rekan-rekannya setelah melakoni laga persahabatan melawan Mali di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (18/11) malam WIB.

Pemain kelahiran 10 Januari 2004 itu mengungkapkan bahwa pada awalnya permainan skuad Garuda Muda masih banyak yang belum padu.

Terbukti pada leg pertama melawan Mali, tim peraih medali emas SEA Games 2023 itu dihajar 3 gol tanpa balas.

Perubahan strategi kemudian dilakukan dan para pemain mulai kompak satu sama lain sehingga mampu menerapkan strategi dengan baik di lapangan.

Alhasil, di laga kedua terbukti Timnas U-23 Indonesia mampu menahan imbang Mali dengan skor 2-2.

“Saya pikir kami menunjukkan permainan yang sangat bagus malam ini. Tidak hanya satu taktik, kami punya banyak variasi. Itu yang membuat tim ini semakin kuat,” ujar pemain asal klub FC Utrecht itu.

Pemilik 21 caps di Timnas Indonesia tersebut menilai laga uji coba melawan Mali U-23 sangat cocok untuk persiapan anak asuhan Indra Sjafri.

Tim yang bermaterikan jebolan Piala Dunia U-17 2023 itu membuktikan bahwa mereka punya kapasitas.

Kapten Timnas U-23 Indonesia Ivar Jenner apresiasi rekan-rekannya tampil apik kendati bermain imbang lawan Mali U-23, Selasa (18/11)

