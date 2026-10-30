IVES 2026 Dorong EEC untuk Mengukur Dampak Ekonomi Industri Event

jpnn.com, JAKARTA - Experience/Event Economic Calculator (EEC) menjadi salah satu perspektif penting dalam mendorong industri event Indonesia mengukur kontribusi ekonomi secara lebih terstruktur.

Melalui pendekatan ini, nilai sebuah acara tidak hanya dilihat dari keberhasilan penyelenggaraan, tetapi juga dari peluang usaha, perputaran aktivitas ekonomi, kolaborasi bisnis, hingga dampak yang dirasakan masyarakat dan wilayah di sekitarnya.

Inisiatif tersebut menjadi bagian dari agenda Indonesia Event Management Summit (IVES) 2026 yang akan berlangsung pada 17–19 November 2026 di J-Club dan Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Melalui EEC, pelaku industri, pemerintah, dan sektor swasta didorong untuk melihat kontribusi ekonomi sebuah event secara lebih menyeluruh sekaligus membuka ruang diskusi mengenai cara mengoptimalkan manfaatnya.

Pengukuran dampak ekonomi menjadi relevan seiring berkembangnya industri event yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari hiburan, akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga jasa produksi dan penyelenggaraan acara.

Pendekatan yang lebih terstruktur diharapkan membantu pemangku kepentingan memahami nilai yang dihasilkan sebuah event, tidak hanya berdasarkan jumlah pengunjung atau pendapatan tiket.

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“Melalui EEC, kami ingin membantu pelaku industri mengukur dampak ekonomi sekaligus nilai pengalaman yang dihasilkan sebuah event. Pengukuran ini menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan menunjukkan kontribusi nyata industri,” ujar CEO Konect, Aryo Febrian Moedanton.

Mengusung tema “From Invisible to Indispensable” dan tagline “Make It Count”, IVES 2026 mengajak pelaku industri untuk melihat lebih jauh dari sekadar acara yang sukses terselenggara.