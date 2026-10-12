IVES 2026 Dorong Industri Event Lebih Terukur dan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Event Management Summit (IVES) 2026 mendorong penguatan industri event di Indonesia melalui pengukuran dampak kegiatan yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya ini dilakukan agar kontribusi industri event tidak lagi hanya dinilai berdasarkan jumlah pengunjung atau konsep acara, tetapi juga berdasarkan dampak yang dihasilkan.

Ketua Umum Backstagers Indonesia Andro Rohmana Putra mengatakan industri event saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebijakan, profesionalitas, hingga standardisasi.

Menurutnya, pelaku industri perlu membangun pendekatan baru untuk menunjukkan kontribusi event secara terukur.

Andro menegaskan, pengukuran dampak menjadi salah satu fokus utama IVES 2026. Ia menilai industri tidak cukup hanya mengandalkan jumlah pengunjung atau kemeriahan acara sebagai tolok ukur keberhasilan.

“Saat ini, sebuah event tidak boleh lagi hanya dinilai dari keramaian, misalnya dihadiri 20 ribu orang, atau karena konsepnya bagus,” ujar Andro di Jakarta, Senin (12/10)

Ia menjelaskan, agenda pengukuran dampak tersebut juga selaras dengan visi Jakarta sebagai kota global dalam momentum Jakarta 5 Abad.

Berbagai kegiatan event diharapkan mampu mendukung visi tersebut melalui penyelenggaraan yang memiliki metodologi pengukuran dan dapat dipertanggungjawabkan.